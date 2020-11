Rotta balcanica: il procuratore capo per i minorenni incontra la Polterra, oggi 15 migranti rintracciati

Il Procuratore capo per i minorenni di Trieste Leonardo Tamborini ha incontrato la Polizia di frontiera, stamattina a Fernetti. I temi trattati sono stati il flusso migratorio dalla Rotta balcanica con particolare riguardo ai minori non accompagnati. Intanto oggi, a Bagnoli, sono stati rintracciati dalla Polizia di frontiera 15 migranti di origine afghana e pachistana. Sono state effettuate le procedure di fotosegnalazione e poi per loro è scattata la quarantena fiduciaria.