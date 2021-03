Professione Industrial Designer: in partenza due nuovi corsi gratuiti all’EnAIP

Pensato per formare i futuri professionisti nell’Industrial Design, il corso sviluppa e consolida le competenze di progettazione in ambito della meccanica, del legno e della plastica

A marzo partiranno nelle sedi Enaip di Udine e Pordenone due edizioni del nuovo corso di Tecniche di Progettazione e Modellazione Tridimensionale. Pensato per formare i futuri professionisti nell’Industrial Design, il corso sviluppa e consolida le competenze di progettazione in ambito della meccanica, del legno e della plastica.

Il corso permetterà di approfondire l’utilizzo dei programmi Autocad, Solidworks e 3dstudio Max, con l’obiettivo di realizzare modelli grafici tridimensionali di particolari e complessivi meccanici mediante l’utilizzo di software CAD 3D finalizzati alla realizzazione di prototipi virtuali e alla produzione dei disegni costruttivi.

La progettazione 2D e 3D è sempre molto richiesta dalle aziende, che continuano a richiedere ad Enaip FVG i nominativi degli allievi e delle allieve che terminano con successo i nostri corsi di formazione. EnAIP FVG punta molto sulla formazione pratica degli allievi, per questo motivo e grazie alla sinergia con le numerose aziende del territorio, parte del percorso formativo consisterà in uno stage della durata di 320 ore in azienda.