Università: ecco la carica dei nuovi sanitari, in 630 a caccia di un posto

TRIESTE - La carica dei 630 candidati a caccia di 411 posti in nove corsi dedicati alle lauree triennali delle professioni sanitarie. Si parte giovedì 15 settembre in piazzale Europa a Trieste, presso gli edifici H3 e C1 del campus universitario. I posti sono così suddivisi: Infermieristica 180 posti; Fisioterapia 31; Tecniche riabilitazione psichiatrica 16; Igiene dentale 30 posti; Assistenza sanitaria 40; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 20; Logopedia 31; Tecniche di laboratorio biomedico 43; Tecniche di radiologia medica 20.

Come è cambiata l'offerta

Rispetto al 2021 l'offerta è cresciuta del 28 per cento, mentre rispetto ai periodi pre-pandemici l'Università mette a disposizione l'85 per cento in più di posti. "In particolare - così la nota - UniTS, a partire da questo anno accademico, formerà più tecnici di laboratorio biomedico, infermieri, logopedisti e fisioterapisti. Un impegno in favore del territorio che l’Università di Trieste sostiene investendo in maggiori e migliori strutture dedicate alla didattica – da quest’anno ad esempio i corsi di laurea in Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro avranno sede a Gorizia – e proseguendo nell’aggiornamento della strumentazione tecnica e tecnologica".

I dettagli

Le operazioni di identificazione dei candidati si svolgeranno a partire dalle 9.30. La prova avrà inizio alle 13 e durerà 100 minuti. I candidati si troveranno di fronte a 60 quesiti, con cinque opzioni di risposta, su argomenti di biologia (23 domande), chimica (15), fisica e matematica (13), ragionamento logico (5), competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi (4). L’esito della prova di ammissione sarà pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Trieste (www.units.it/ateneo/albo) entro i 15 giorni successivi allo svolgimento del test.