L’allarme dai presidi del Fvg: “Mancano insegnanti, in alcune scuole i no vax sono il 10%”

Con l'obbligo vaccinale per gli insegnanti dal 15 dicembre si rischia di "non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale" perché "in alcuni istituti si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10%". Lo dichiara ad Ansa la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassan Viol, secondo cui sarebbe concreto il rischio di non trovare un numero sufficiente di supplenti.