Trampolino elastico: il giovane Dalampelas porta a casa l'oro per l'Asd Progetto Acrobatica Trieste

Due ottimi risultati per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Acrobatica Trieste alle Finali nazionali del campionato Italiano di trampolino elastico, categoria Gold a Milano: il giovane Kostantinos Dalampelas si aggiudica l'oro e diventa campione italiano nella categoria Junior 1 maschile. Per la categoria Junior 2 femminile, Sara Gherbaz si classifica quarta.

Così l'allenatore Luca Gherbaz: "Grandissima soddisfazione per il primo titolo italiano conquistato da Kosta che nonostante delle imprecisioni in entrambi gli esercizi sbaraglia la concorrenza , distaccando di oltre 4 punti il secondo classificato. Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto da mia figlia Sara che ha sfiorato il podio per un punto. Complice la tensione per una gara così importante in questo momento della sua carriera, ottiene comunque il suo nuovo record di punteggio. La stagione per Dalampelas non finisce qua, infatti continuano per lui gli allenamenti in preparazione dei Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Fano venerdì 11 giugno".

La presidente Ivonne Soranno dichiara: "Sono entusiasta di Kosta e Sara, ragazzi che mettono lo sport tra le loro priorità e danno a noi come società sportiva l'energia per continuare. Ci stiamo preparando per la stagione estiva e per la prossima invernale organizzando corsi per fare conoscere ai ragazzi e ragazze le nostre discipline acrobatiche e con l'intento di far nascere altri campioni".