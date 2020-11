Coronavirus, pronto soccorso di Cattinara in affanno

Il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara a Trieste è in affanno. E' quanto emerge dal servizio di Telequattro che ha intervistato il direttore del Pronto Soccorso Franco Cominotto. Secondo quanto dichiarato il sistema tiene a fatica: sono infatti in aumento gli accessi di persone positive al coronavirus e il numero di coloro che presentano sintomi di media o alta gravità, e che quindi necessitano di cure specifiche, è più alto rispetto alla media della scorsa primavera. Ne consegue la necessità di avere più spazi e personale. Sempre secondo quanto emerge dal servizio, il reparto è stato diviso: tre quarti della superficie è destinata ai degenti covid, il rimanente, un quarto, è riservato alle situazioni non legate all'emergenza epidemiologica. Tra gli allarmi lanciati da Comiotto anche l'età media che in questo periodo risulta essere mediamente più bassa rispetto ai mesi primaverili.