"Pronto soccorso ancora in affanno": i sindacati incontreranno il Prefetto

TRIESTE - "Il pronto soccorso di Cattinara è nuovamente in affanno". Lo dichiarano le sigle sindacali Fials, Cgil e Cisl che domani, 13 dicembre, parteciperanno ad un tavolo di conciliazione in Prefettura, dove si deciderà se confermare o meno lo stato di agitazione in essere. "Viene denunciata dagli operatori del pronto soccorso di Cattinara una riacuttizzazione della criticità legata all'incremento degli accessi, in questo momento (ieri, 11 dicembre, ndr) ci sono 84 persone prese in carico, e sono in aumento i casi di positività al covid".

I sindacati parlano di una "carenza di personale e di posti letto nei reparti di medicina. Questa mattina alle 8.00 c'erano 20 pazienti ospiti di altri reparti, soprattutto nei reparti chirurgici, e a causa di questo le persone che necessitano di un ricovero permangono presso i locali della struttura, trasformando parte del pronto soccorso in un reparto di degenza a tutti gli effetti, con le inevitabili conseguenze che si ripercuotono sull'attività assistenziale".

Fabio Pototschnig (Fials), Francesca Fratianni (Cgil) e Giorgio Iurkic (Cisl), spiegano che "il problema era stato ampiamente affrontato a fine 2022, ma a distanza di un anno le criticità si sono ripresentate ed è necessario che la direzione dell’Asugi ponga la giusta attenzione agli operatori di questa realtà che con grande difficoltà, ormai ai limiti del sopportabile, rispondono ai bisogni di salute dei cittadini che si affidano a questi professionisti" e che "piuttosto di lavorare in questo modo ci sono infermieri che pensano di dimettersi" e che alcuni cittadini "il più delle volte sono costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso per mancanza di risposte sul territorio, vedi la carenza di medici curanti". "Rimasti in pochi a causa della mancata sostituzione dei pensionamenti - concludono i sindacati - e così una buona parte della popolazione si trova senza MMG, quindi è costretta a rivolgersi alla guardia medica, o come accade più spesso si rivolge ai pronto soccorso di Cattinara o dell'Ospedale Maggiore".