Cattinara, chiusa per due notti la rampa di accesso al Pronto Soccorso

Si comunica che per lavori, la rampa di accesso del Pronto Soccorso di Cattinara verrà chiusa, in orario notturno, nelle seguenti date:

mercoledì 2 dicembre dalle ore 00:00 - 7:00

giovedì 3 dicembre dalle ore 00:00 - 7:00

L’accesso delle ambulanze, dei mezzi privati e di quelli aziendali dovrà avvenire dal cancello di accesso alla camera iperbarica, dove sarà allestita una postazione di triage di Pronto Soccorso. Verrà posizionata una segnaletica provvisoria per indicare i percorsi alternativi per l’accesso al Pronto Soccorso, con presenza di personale dedicato.

I pazienti che giungono mediante ambulanza verranno condotti al Pronto Soccorso (3° piano) dal personale del soccorso territoriale. I pazienti che giungono con mezzi propri verranno invece trasportati dal personale ausiliario del Pronto Soccorso.