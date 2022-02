In Fvg il pronto soccorso per pipistrelli malati o feriti

"Hai trovato un pipistrello? Ha bisogno del tuo aiuto! E noi siamo qui per aiutare te". E' quanto si legge sulla pagina Facebook Pronto Soccorso Pipistrelli FVG, un'organizzazione di volontariato che si occupa di proteggere i chirotteri.

L'associazione è il punto di riferimento in Fvg per aiutare pipistrelli in difficoltà. Come riportato da kodami.it, tra le emergenze principali ci sono i neonati che cadono e pipistrelli predati dai gatti. Ci sono poi quelli che rimangono chiusi nelle intercapedini delle abitazioni o si feriscono perché investiti dalle auto.



Per soccorrerli ci sono delle regole che vanno seguite. Prima di ogni cosa vanno maneggiati con i guanti, delicatamente. Secondo quanto suggerito dall'Associazione, è consigliato prendere una scatola di scarpe con un po' di carta assorbente sul fondo. Va richiusa subito perchè c'è il rischio che possano fuggire. Prima di operare è però necessario scattare un'immagine dall'alto, da dove possa subito emergere in modo chiaro il rapporto tra schiena, fianchi e spalle, fondamentale per capire in che condizioni sia l'animale. Per maggiori dettagli visitate la Pagina Facebook Pronto Soccorso Pipistrelli FVG.