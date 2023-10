Post contro dottoressa del pronto soccorso, Asugi verso azioni legali

TRIESTE - Il digitale è talmente reale che i post di Facebook, in caso di offese e aggressioni verbali, possono finire all'attenzione della magistratura. È quanto avvenuto nei giorni scorsi dopo che un utente (sia del celebre social, sia del pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara) ha pubblicato un tanto lungo quanto sgrammaticato post (con tanto di fotografia del verbale di ps e nome della dottoressa che l'ha firmato) nel quale vengono riportate pesanti offese nei confronti della sanitaria. "Prenderò provvedimenti, mi hanno trattata come una scovazza", si legge negli screenshot salvati prima della cancellazione del testo, avvenuta diverse ore dopo dalla pubblicazione. L'utente evidenzia, offendendo la sanitaria, il passaggio in cui la dottoressa verbalizza la richiesta di uscire per andare alle macchinette e fumare, dopo la disposizione del letto per "intolleranza alla barella". "Guardate sta grandissima s*****", scrive l'utente nel post visto da migliaia di persone. L'ennesima aggressione, in questo caso verbale, ai danni della prima linea di Asugi. Il caso è quindi finito all'attenzione del sindacato degli anestesisti e rianimatori che, attraverso una nota a firma di Alberto Peratoner, ha chiesto l'immediato intervento di Asugi. "Sanitari ormai bersagliati da tutti, l'utente allude nel post anche ad una serie di presunti diversi trattamenti a seconda di conoscenze ed amicizie. Chiediamo una precisa azione legale nei confronti dell'utente che ha diffamato pubblicamente la dottoressa".

La risposta del direttore Antonio Poggiana questa volta non si è fatta attendere. "L'azienda è consapevole della competenza e dell'alta professionalità dei sanitari in servizio presso il pronto soccorso - queste le parole di Poggiana - ed esprime solidarietà e vicinanza alla dottoressa e a tutti i sanitari coinvolti. La violenza verbale è fortemente stigmatizzata da Asugi". La segnalazione alla procura è "in fase d'invio" e potrebbe giungere nei prossimi giorni sulle scrivanie della polizia postale.