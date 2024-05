Visite urgenti specialistiche, pronta la guida per evitare il passaggio in pronto soccorso

TRIESTE - Verrà presentata alla stampa martedì 4 giugno la nuova guida realizzata da Asugi per evitare il passaggio al pronto soccorso. Il tema, che sarà al centro della conferenza in programma presso l'aula C dell'ospedale di Cattinara (con inizio alle 14:30), è quello relativo alla necessità di indirizzo in merito alle visite urgenti specialistiche, uno strumento che l'azienda ha pensato soprattutto per i medici di medicina generale al fine di poter sgravare il pronto soccorso da carichi di lavoro che potrebbero essere smaltiti grazie a percorsi già esistenti in Asugi. Alla conferenza interverranno il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, il primario del pronto soccorso di Cattinara Franco Cominotto, il dirigente medico della stessa struttura Neva Lupinc, il direttore del 118 Alberto Peratoner, il segretario della Società italiana di medicina generale Luca Maschietto e Natascia Giani, medico di medicina generale.