La proposta di Wartsila: 5 milioni per ricerca e sviluppo e service

Wartsila ha proposto un investimento da 5 milioni in ricerca e sviluppo nel service nel sito di Trieste. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. La multinazionale finlandese ha comunque confermato la volontà di cessare l'attività di produzione a Bagnoli della Rosandra. La proposta è emersa da fonti sindacali in relazione alla trattiva in corso al ministero dello Sviluppo Economico tra le parti coinvolte nella crisi del sito di Trieste. Per i sidacati si tratta di una riproposizione della richiesta di investimenti legati al Pnrr che l'azienda aveva già avanzato e che l'allora ministro allo Sviluppo Economico Giorgetti aveva congelato.