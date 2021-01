Obbligava giovani donne a prostituirsi: la fuga di un ricercato 46enne finisce a Fernetti

I controlli dei carabinieri di Aurisina nei confronti dei passeggeri di pullman che dall'Italia viaggiano in direzione dell'est Europa o viceversa hanno fatto un'altra vittima. Dopo la notizia dell'arresto di un latitante rumeno di 24 anni ricercato per aver commesso una rapina ai danni di turisti stranieri a Pisa nel 2016, nella giornata di domenica 17 gennaio i militari dell'Arma hanno incastrato un connazionale di 46 anni ritenuto membro di una vera e propria organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione e sgominata nel Torinese.

L'uomo era ricercato dall'autorità giudiziaria italiana e stava tentando di lasciare il territorio nazionale. Dopo il controllo dei passeggeri, i carabinieri hanno accertato che lo straniero era destinatario di un ordine di carcerazione in quanto condannato ad un anno e nove mesi reclusione. All'interno della banda il 46enne si occupava di accompagnare in Italia le giovani straniere - molto spesso anche minorenni - con la scusa di presunti corsi di formazione che alla fine non esistevano. Inoltre, l'uomo aveva il compito di portare le ragazze sulla strada e di sorvegliarle. Dopo l'arresto, i carabinieri hanno portato il latitante al Coroneo dove sconterà la sua pena.

Nella stessa giornata di domenica e sempre nei pressi del valico di Fernetti, i carabinieri hanno arrestato anche un'altra persona. I dettagli del fermo verranno resi noti nei prossimi giorni.