Consultori, la protesta si organizza: presidio a San Giacomo e telegramma a Fedriga

TRIESTE - Non si fermano le manifestazioni contro la chiusura dei consultori di Trieste: le attiviste di Non Una di Meno e il Comitato di partecipazione per i consultori familiari, dopo aver portato ieri la protesta nella sede della direzione Asugi, si sono ritrovati oggi in presidio davanti al consultorio di San Giacomo in via San Marco. Stamattina, inoltre, il Comitato ha inviato un telegramma al presidente del Fvg Massimiliano Fedriga chiedendo un incontro. Continuano così le manifestazioni di dissenso contro la “riorganizzazione” annunciata da Asugi, che sarà operativa dal prossimo 24 gennaio e che prevede la chiusura delle sedi di San Giovanni e San Giacomo con il rafforzamento dei servizi nelle due sedi rimaste: Valmaura e Roiano.

Le prossime fasi della protesta

La manifestazione odierna a San Giacomo è stata anche occasione per definire le fasi successive di quella che si preannuncia una lunga protesta. Innanzitutto lunedì 22 gennaio avrà luogo, a partire dalle 14, un’assemblea sindacale aperta alla cittadinanza sul tema dei consultori indetta da Cgil, Cisl e Fials nell'Aula A di via Farneto. Seguirà martedì 23 un giro itinerante di flash mob (organizzato dal Comitato e da Nudm) nei vari consultori di Trieste a partire da Roiano alle 13:30, per poi continuare, ogni mezzora, davanti a ognuna delle altre sedi. Il flash mob finale sarà nella sede di via San Marco a San Giacomo alle 15:30. Oggi è stato inoltre annunciato un presidio davanti al consiglio regionale in piazza Oberdan durante la seduta del 31 gennaio, con modalità da definire. Si attende inoltre la risposta del Presidente Fedriga dopo il telegramma inviato nella mattinata.

Non Una di Meno ha oggi dichiarato che “la protesta continua, durissima perché quello che stanno facendo è inaccettabile e scandaloso, non è solo un progetto locale perché siamo in contatto con varie realtà italiane e sappiamo che è un attacco ai consultori a livello nazionale”. “Non è solo un furto di diritti verso la nostra salute in questo momento - continua il collettivo - ma anche per le generazioni future. Si riempiono la bocca di natalità e denatalità ma intanto le mamme si ritrovano senza un servizio. Parlano anche di violenza contro le donne, poi chiudono i posti deputati a fare opera di prevenzione”.