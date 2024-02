Protesta consultori, Riccardi: "La filastrocca dei soliti noti"

TRIESTE - “Se penso a quello che abbiamo ascoltato ieri siamo alla filastrocca dei soliti noti”. E’ il commento dell’assessore regionale alla salute e vicepresidente del Fvg all’indomani della protesta contro la chiusura di due consultori, che si è tenuta ieri davanti al Consiglio regionale. Riccardi, a margine di una conferenza stampa, difende l’attuale modello organizzativo in quanto “garantisce un’apertura maggiore rispetto al precedente, mette insieme una casistica importante dei professionisti che sono in grado di dare risposte”, aggiungendo che “le ore medie sono il doppio di quello che è nella valutazione statistica dell’Istituto Superiore della Sanità nel nostro paese” e che “se il problema è fare qualcosa in un posto invece che in due, l’importante è che la risposta ci sia”.

La protesta di ieri, organizzata da Non Una di Meno e dal Comitato di partecipazione per i consultori familiari, ha radunato oltre 150 persone in piazza Oberdan mentre si svolgeva la seduta del Consiglio e ha visto qualche momento di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. La discussione in aula sul tema consultori, calendarizzata al sesto posto nell’ordine del giorno, è stata rimandata a data da destinarsi dopo una breve sospensione dei lavori “per questioni di ordine pubblico”.

Secondo Riccardi le ragioni della protesta sono “non un giudizio ma un pregiudizio” contro “un’apertura di 10 ore a differenza di quello che c’era prima”, in un sistema “che ha la capacità e la facilità di essere raggiunto in 10 - 15 minuti”. “Quando devi essere scortato dai Carabinieri per uscire - conclude l’assessore alla salute - mi pare sia una grande lezione da parte di coloro che dicono di essere democratici e che noi non lo siamo. Mi pare stia avvenendo abbastanza il contrario”.