Presidio contro le grandi navi: "Una sola inquina più di tutte le auto di Trieste"

TRIESTE - Un presidio contro le navi da crociera e il turismo "mordi e fuggi", in collaborazione con una rete internazionale, per chiedere il progressivo stop a questo modello turistico “né qui né altrove”, poiché considerato “non sostenibile e altamente impattante per l’ambiente”, in quanto “una sola di queste città galleggianti inquina più di tutto il traffico veicolare di Trieste”. Lo hanno dichiarato gli attivisti del collettivo Burjana, che hanno organizzato un presidio davanti alla scala Reale questa mattina, sabato 1 giugno, simbolica data dell’inizio della stagione crocieristica, concordata in contemporanea con altre città. Gli attivisti di Burjana sono infatti in contatto con la Ecan, (European cruise activist network), una rete di militanti attivi anche in altre città d’Europa, tra cui Venezia, Barcellona e Marsiglia, che coordinano proteste chiedendo la riduzione, fino ad arrivare allo zero, del turismo portato dalle navi bianche.

"Modello non sostenibile"

Secondo una militante del collettivo, si tratta di “un modello di turismo non sostenibile, mordi e fuggi, che porta decine di migliaia di persone ma pochissimo ritorno per la città, i turisti hanno pacchetti all inclusive in crociera e non sono quindi portati a spendere sul territorio. Nessuna sostenibilità neanche per quanto riguarda il lavoro, con contratti tendenzialmente stagionali e precari”. Il problema più grande, spiegano gli attivisti, è quello dell’inquinamento, in quanto le navi “hanno un’altissima emissione di ossidi di azoto e di zolfo, e una sola di loro, secondo dati presi da un rapporto dell’Unione europea, settore trasporti, inquina da sola più del traffico veicolare della città di Trieste”.

L'inquinamento

In particolare, il fascicolo informativo realizzato dal collettivo Burjana cita un report del 2019 della European Federation for transport and environment, secondo il quale “dati del 2017 evidenziano come 203 navi da crociera da sole hanno emesso 20 volte più ossidi di zolfo lungo le coste europee di quanto non abbiano fatto più di 216 milioni di autoveicoli presenti in Ue”. Secondo i manifestanti anche le proposte relative a carburanti più ecologici come il gas naturale liquefatto o spostare il traffico crocieristico da una città a un’altra, non sarebbero soluzioni in grado di rendere sostenibile questo modello. “Un porto non si salva scaricando sugli altri - sostiene uno dei militanti -, Venezia negli ultimi quattro anni ha subito una grande riduzione del traffico perché sono state poste in essere delle limitazioni. Una parte di queste navi sono arrivate a Trieste che, nello stesso periodo, ha visto un aumento fortissimo del traffico navale, quindi per Venezia i dati sull’inquinamento sono crollati e la città è arrivata a essere tra i porti più inquinati d’Europa al 41 esimo posto, secondo un rapporto della European Federation for transport and environment, invece Trieste sta salendo. Quindi - conclude - non è un gioco in cui riusciamo a vincere tutti in questo momento, e la rivendicazione è che il settore deve sparire”.