Protesta contro il G7 Istruzione: "La scuola non è una merce"

TRIESTE - Circa 80 persone si sono riunite oggi in piazza Libertà per il presidio-assemblea pubblica contro il G7 Istruzione, il summit internazionale in corso in questi giorni a Trieste. La manifestazione è stata organizzata dall'assemblea composta da Adesso Trieste, Cobas Scuola Trieste Gorizia, Flc Cgil Trieste, Rifondazione Comunista, Trieste SAc - Sinistra Anticapitalista, con l'adesione di oltre 20 associazioni. Presenti, tra gli altri, il referente per Cobas Scuola Trieste Davide Zotti, la consigliera regionale Giulia Massolino e il segretario provinciale della Cgil Massimo Marega.

“L’istruzione non è una merce come il G7 vuol far vedere - ha dichiarato Zotti -, sembra che sia l’economia e il mercato del lavoro a decidere cosa bisogna fare a scuola. Noi siamo per una scuola libera dai condizionamenti economici, dove si fa cultura, si favorisce il pensiero critico e si impara a dialogare, non una scuola che ti deve preparare al lavoro”. Un lavoro che, per l’esponente dei Cobas Scuola, “soprattutto in italia è ancora molto a rischio, la scuola deve insegnare che i lavoratori hanno diritti, soprattutto in tema di sicurezza, temi in cui nel G7 non si parla. Si parla invece delle richieste delle aziende, che non trovano studenti e lavoratori qualificati, ma poi non vogliono investire nella formazione e nella salute nell’ambito del lavoro e pretendono che sia la scuola a far perdere tempo, educando al lavoro flessibile e precario”.

Tra le criticità del territorio, nell’assemblea pubblica sono stati lamentati “edifici vetusti, insufficienti e tenuti male” e “scuole sovraffollate, le famose classi pollaio, un problema anche a livello nazionale”.