Sciopero e protesta del personale dei musei a San Giusto: "Lavoriamo per 5 euro lordi l'ora"

"Il tempo della pazienza sta per scadere. I dipendenti della società Euro&Promos Spa operanti nei Civici Musei del Comune di Trieste con il compenso irrisorio di 5 Euro lordi all'ora non possono più attendere le lungaggini burocratico-politiche di Comune e Società appaltatrice". E' il grido d'allarme lanciato dal sindacato Fesica Confsal, in una protesta culminata stamattina in un sit in davanti al castello di San Giusto, contro le condizioni lavorative dei dipendenti museali, i quali chiedono un aumento della retribuzione

Il sindacato ha proclamato anche una giornata di sciopero, proprio durante le Giornate Fai di primavera, che prevedono l'entrata gratuita nei civici musei triestini. Ai molti turisti e cittadini in visita al castello di San Giusto è stato distribuito un volantino, tradotto in più lingue: "Chiediamo al Comune il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione italiana, 'il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa'".

Il sindacato ha contestato, in particolare, il mancato incontro con il Comune sul possibile rialzo delle retribuzioni, originariamente previsto per martedì 21 marzo: "La pazienza dei lavoratori e, con essa, quella del Sindacato, sono ormai giunte al limite. Non è possibile che, dopo che le controparti avevano fatto recentemente intravedere la possibilità concreta di una soluzione" si manifestino "immotivate lungaggini, di incerta origine, ma tali da far sì che della risposta definitiva alle nostre istanze, promessa per il trascorso inizio di settimana, a tutt'ora non vi sia traccia".

Presenti anche diversi rappresentati della politica locale appartenenti alle forze d'opposizione. In particolare gli esponenti del Pd Roberto Decarli e la candidata alle regionali Sabrina Morena. "Sulla giusta retribuzione non molleremo mai - ha dichiarato Decarli -, questa battaglia dei lavoratori di Euro&Promos è la punta di lancia in difesa dei diritti di tanti lavoratori sottopagati. Alla destra di Meloni che deride come ‘specchietto per le allodole’ la proposta di legge del Pd sul salario minimo rispondiamo che venga a dirlo a chi prende 5 euro l’ora perché è scritto in un vecchio contratto. A Fedriga chiediamo conto del silenzio colpevole sul comportamento di una società controllata dal suo assessore, a Dipiazza non chiediamo niente perché tanto non dice né fa niente”.