Protesta No Green Pass in largo Barriera: in piazza un centinaio di persone

Ieri mattina un centinaio di manifestanti No green pass si sono radunati in largo Barriera per la manifestazione "Vaccinati insieme ai non vaccinati: giù le mani da sanità, scuola, sanità e lavoro", contro le restrizioni governative emanate per arginare la diffusione della variante Omicron. Tra queste, l'obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50 sul posto di lavoro. E' il secondo di tre appuntamenti fissati per tre sabati consecutivi dai gruppi e dalle organizzazioni No green pass, finora con numeri ben lontani da quelli dei cortei dello scorso autunno.

Manifestazione analoga a Roma, nella stessa giornata, dove però le adesioni sono state maggiori, con diverse centinaia di no vax in piazza San Giovanni.