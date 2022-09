In centinaia alla protesta contro la guerra

E' partito intorno alle 18 il corteo contro la guerra in Ucraina. Sono alcune centinaia le persone che hanno risposto all'appello del Coordinamento No Green Pass. La protesta, partita da largo Riborgo, è iniziata con cori contro la Nato, la gestione della pandemia, Mario Draghi e Giorgia Meloni. I manifestanti sfileranno lungo corso Italia, via Imbriani, via Carducci, via Coroneo, foro Ulpiano, via Fabio Severo, via Ghega, via Roma, via Mazzini, via S. Spiridione. La manifestazione si concluderà in largo Riborgo.