Protesta degli studenti al Petrarca: “Non entreremo, la scuola non è sicura”

Dopo la caduta di alcuni calcinacci in alcune aule e sulle scale alla succursale del liceo Petrarca, gli studenti fuori dalla scuola si organizzano per una protesta: domani, venerdì 8 ottobre, si presenteranno davanti a scuola ma si rifiuteranno di entrare nell'edificio, in quanto "non sicuro". Nel frattempo si attendono comunicazioni da parte della dirigente scolastica, la quale, in una nota, ha dichiarato che lo stabile è stato evacuato e nelle prossime ore saranno fornite indicazioni per il futuro svolgimento delle lezioni. Non si sa ancora, quindi, se la scuola domani riaprirà i battenti.