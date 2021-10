Proteste No Green Pass, Dipiazza: “In arrivo un decreto del Prefetto per limitare le manifestazioni”

In arrivo un decreto prefettizio per limitare le manifestazioni nelle piazze: lo dichiara a Telequattro il sindaco Dipiazza, che si è rivolto al Prefetto Valerio Valenti per chiedere un intervento al fine di limitare disordini e disagi durante le proteste. Dipiazza, con riferimento alle manifestazioni No Green Pass in piazza Unità, ha dichiarato che “dopo l’abbandono dell’area da parte dei manifestanti, Italspurghi ha dovuto, per ore e ore, pulire la piazza dall’immondizia lasciata”, sostenendo inoltre che “il popolo triestino, soprattutto i commercianti, hanno iniziato a manifestare un certo fastidio per i continui cortei e manifestazioni. Chiedono di poter tornare a lavorare con serenità e senza il pericolo di una possibile degenerazione”. Riflettendo sulla recente impennata di contagi in città, il sindaco ha concluso: “la folla dei non green pass e no vax non contribuisce a far calare la curva”.