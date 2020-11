Protezione civile, in arrivo oltre 400 mila euro a Comuni e associazioni

Un finanziamento straordinario complessivo di 403.057 euro è stato accordato al Sistema regionale integrato di Protezione civile dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia, nell'ultima riunione, su proposta del vicegovernatore Riccardo Riccardi. In dettaglio, ai Comuni e alle associazioni di volontariato vanno 327.600 euro vanno per la fornitura di dotazioni di sicurezza e 75.457 euro per il ripristino dei materiali e delle attrezzature messi a disposizione dell'emergenza alluvionale verificatasi in Ucraina gli scorsi 24 e 25 giugno.

"Nel lungo periodo di lockdown legato alla prima ondata dell'emergenza Covid - ha commentato Riccardi - un importante segnale di grande senso civico è stato dato dalla partecipazione attiva di volontari occasionali a supporto delle attività di protezione civile, alcuni dei quali hanno fatto poi la scelta consapevole di stabilizzare la loro disponibilità a favore dei propri cittadini e del proprio territorio entrando nel gruppo comunale o nell'associazione come volontari effettivi. Questi nuovi volontari necessitano di un'adeguata fornitura delle dotazioni di sicurezza (DPI) alla quale provvediamo con questa posta straordinaria".

La seconda porzione del finanziamento va a coprire i materiali di cui il Sistema di protezione civile era rimasto sguarnito dopo i recapiti urgenti alle regioni di Ivano-Frankivsk, Lviv e Chernivtsi nell'Ucraina occidentale devastati dalla calamità alluvionale. Delle risorse per i dispositivi di protezione individuale beneficeranno 546 tra Comuni e associazioni, mentre i fondi per il ripristino dei materiali donati alla popolazione ucraina andranno a 14 tra amministrazioni municipali e associazioni di alpini.