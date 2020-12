La Protezione Civile del Fvg vince un premio speciale per la comunicazione social

La Protezione civiile del Fvg si è aggiudicata il premio speciale Gastone Crm al premio "Smartphone d'oro", dedicato alla comunicazione e informazione pubblica digital e organizzato da PA Social. La cerimonia di premiazione in modalità digitale e live si è svolta il 3 dicembre, attraverso i canali social Facebook, YouTube, LinkedIn dell’associazione, che ha visto l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda aggiudicarsi il primo gradino del podio. Il percorso di designazione dei vincitori è stato articolato in più passaggi, partiti ad aprile e terminati a novembre, che hanno visto coinvolta la Giuria Scientifica, il voto popolare e il voto dei soci attraverso vari strumenti, in particolare la App e i canali social di PA Social.

La comunità social di Protezione civile Fvg

La comunità social del Fvg, si spiega nel video promo della Protezione civile, nasce nel 2016 durante "Fvg 40 Exe", un'esercitazione nazionale sul rischio sismico. In quell'occasione è stato sperimentato l'avvio del profilo Facebook di Protezione civile Fvg e dell'account Twitter, inizialmente dialogando con alcuni gruppi comunali, simulando comunicazioni di emergenza durante un sisma e coinvolgendo nell'esercitazione anche stampa ed amministrazioni locali. Fvg 40 è stato un successo nella comunicazione social, grazie anche al passaparola tra i volontari.

L'impegno durante la tempesta Vaia

Nel 2017, per coordinare l'attività dei gruppi comunali è nata la social media community che ha portato anche alla creazione di una privacy policy, di una grammatica social e di hashtag condivisi da tutti. Il più importante è #allertameteofvg, usato per la diffusione delle allerte meteo. La prima esperienza in emergenza della social media community è stata la tempesta Vaia nell'ottobre 2018, dove le linee di comunicazione si sono saturate e la community ha fatto circolare tramite i profili social di tutti i gruppi comunali informazioni e immagini della situazione nel territorio. In regione esistono attualmente 215 gruppi comunali e 137 pagine Facebook.

La lotta contro l'"infodemia"

Grande l'impegno della Protezione civile Fvg contro la diffusione di fake news e nel contrasto della cosiddetta "infodemia". Durante la pandemia da Coronavirus i follower della pagina sono raddoppiati e 2500 sono state le risposte ai messaggi privati dei cittadini tra marzo e maggio del 2020.

“Il 2020 è stato un anno difficile e importante per la comunicazione delle pubbliche amministrazioni – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – e lo Smartphone d’oro nasce come un’occasione preziosa per dare il giusto riconoscimento al grande lavoro fatto in questi anni e anche nel corso dell’emergenza Il successo di questa prima edizione ci impegna tutti a fare ancora meglio per l’edizione 2021, spingendo sull’acceleratore dell’innovazione e della svolta digitale nel settore pubblico”.