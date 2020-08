La Protezione Civile di Grado ha un nuovo responsabile. Si chiama Gianpaolo Berto, è stato nominato dal sindaco dell'isola del Sole Dario Raugna ieri 20 agosto e rimarrà in carica fino alla fine del mandato elettivo dell'amministrazione. Il nome di Berto è emerso dopo una riunione con i capisquadra della locale Protezione Civile per individuare il nuovo coordinatore dopo la bufera che aveva coinvolto l'ex responsabile, Giuliano Felluga, in relazione alle gravi affermazioni apparse sui social durante la rivolta dei migranti all'ex caserma Cavarzerani di Udine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Berto è nato ad Aquileia nel 1958 ed è fresco di pensionamento dopo una lunghissima carriera all'interno delle Ferrovie dello Stato e Trenitalia, passata prima come macchinista e poi all'interno della gestione del personale a Trieste. Nella protezione civile ricopriva il ruolo di caposquadra dell'unità subacquea.