Migranti, responsabile della Protezione Civile di Grado: "Taniche di benzina e forno crematorio"

"Chiedo scusa per quello che ho scritto, chi mi conosce sa già che non lo penso, è stato uno sfogo senza pensare". Nonostante il tentativo di gettare acqua sul fuoco possa risuonare come uno dei più tradizionali detti dialettali, la "frittata" del responsabile della Protezione Civile di Grado, Giuliano Felluga, che su Facebook aveva commentato una discussione sui migranti con parole gravi, è stata servita. Come riportato da Repubblica, l'esponente della PC aveva pubblicato alcune frasi dai toni particolarmente infelici all'interno di un post che aveva come oggetto la rivolta avvenuta ieri 3 agosto all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non preoccupatevi - queste le parole utilizzate - stiamo organizzando i squadroni della morte e in giro di due giorni riportiamo la normalità". Alla richiesta di spiegazioni da parte di un utente, Felluga aveva risposto: "Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio così non rompono più". Parole gravi che, nonostante le scuse, non sono passate inosservate.