Ambiente, cultura e design: via all'accordo tra Iuav e Comune

E' stato siglato oggi in Municipio il Protocollo d'Intesa tra IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e Comune di Trieste che dà il via ad una collaborazione finalizzata a sviluppare e promuovere la ricerca su politiche ambientali, pianificazione territoriale, valorizzazione e tutela ambientale, storico-culturale, architettonica e paesaggistica, nonché sul design dell’arredo e del decoro urbano.

Presenti i due firmatari, il sindaco Roberto Dipiazza e il rettore di IUAV, Benno Albrecht (nato a Caracas, Venezuela, ma di famiglia triestina, ha vissuto fino al ‘96 a Trieste), e il direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità, Giulio Bernetti. L'accordo darà il via a una serie di convenzioni mirate in vari ambiti che coinvolgeranno cittadini e istituzioni. “Benno Albrecht conosce molto bene la città e questo accordo, in un momento straordinario che sta vivendo la città – ha sottolineato il sindaco Dipiazza - è un’ulteriore opportunità e un nuovo impulso verso la progettualità di alto livello per lo sviluppo di Trieste, che si sta realizzando in Porto Vecchio con architetti di chiara fama come Kipar e Fuksas”.

“Questo accordo, che sancisce anche un mio legame affettivo molto forte con Trieste e che avviene proprio in occasione dei cent’anni dello IUAV, seconda università più antica d’Italia – ha affermato il rettore Albrecht - indirizza in ambito architettonico e paesaggistico a nuove forme di di progettualità di tipo ‘circolare’ a cui stiamo lavorando, utilizzando strumenti diversi frutto di idee intelligenti. Trieste ha tutte le caratteristiche per sviluppare questi nuovi modelli quale nuova forza propulsiva al suo pieno sviluppo”.

Il testo del Protocollo, nello specifico, fa riferimento all’Università Iuav di Venezia che nell’esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali; l’attività dello Iuav è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell’Architettura, dell’Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, e rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del paesaggio e del progetto della città anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali.

Il Comune di Trieste, ente pubblico territoriale, ha tra le finalità la tutela e la valorizzazione del paesaggio locale, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico, l’attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio. Promuove e coordina interventi di natura urbanistica ed edilizia con una particolare attenzione verso le aree non edificate, l’ambiente preesistente e le zone verdi.

Attraverso il Protocollo di Intesa, l’Università Iuav di Venezia e il Comune di Trieste mirano a sviluppare e promuovere ricerche su politiche ambientali, pianificazione territoriale, valorizzazione e tutela ambientale, storico-culturale, architettonica e paesaggistica, con particolare attenzione verso le aree non edificate, l’ambiente preesistente e le zone verdi, nonché sul design dell’arredo e del decoro urbano; Gli obiettivi comuni saranno raggiunti attraverso diverse forme di collaborazione: progetti di ricerca congiunti, organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze e seminari utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti altre attività concordate congiuntamente e dedicate a progetti e programmi specifici.