“Puliamo a Fondo” la Sacchetta: raccolti 5 metri cubi di rifiuti

Circa cinque metri cubi di rifiuti sono stati recuperati quest'oggi nel corso della manifestazione "Puliamo a Fondo", promossa dalla Società Triestina Sport del Mare e da Marevivo FVG. Sono stati numerosi i volontari che hanno preso parte all'iniziativa: 18 in immersione provenienti principalmente dal Circolo Sommozzatori Trieste, dal Murena Diving Club e dal Sub Sea Trieste, mentre a terra erano oltre 30 le persone impiegate nelle operazioni di recupero e successivo trasporto dei materiali presso il punto Acegas Aps Amga in cui alcuni operatori ecologici hanno contribuito allo corretto stoccaggio dei materiali. Tra questi sopratutto soci della STSM oltre che alcuni volontari della squadra agonistica dello Yacht Club Adriaco e della “Tavola Rotonda”.

In poco più di un’ora di immersione, sono stati recuperati diversi materiali fra cui bottiglie di vetro e di plastica, lattine, batterie, numerosi copertoni, sedie, motori e componenti di scooter, telefoni cellulari, parabordi affondati e segmenti di nasse e di reti da pesca. Visto l’alto numero di partecipanti, una squadra di giovani atleti ha letteralmente ripulito un ampio tratto del Molo Fratelli Bandiera armati di scopa e pattumiera, raccogliendo oltre alle immancabili plastiche, svariate centinaia di filtri di sigarette gettati a terra da persone prive di ogni rispetto verso l’ambiente. Terminate le operazioni, e lavate le attrezzature, la Triestina Sport del Mare ha offerto il pranzo a tutti i volontari.