Migranti, dal Comune 150 mila euro per la pulizia dei sentieri del Carso

“Abbiamo deciso di dare continuità e, anzi di potenziare, il servizio di pulizia delle aree cittadine e dei sentieri carsici interessati dal transito dei migranti per ripulirli costantemente garantendo decoro e sicurezza per i cittadini”. Lo ha dichiarato l’assessore alle politiche del territorio Sandra Savino commentando la delibera approvata dalla giunta che stanzia un contributo straordinario per l’asporto, il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso un cassone situato all’interno della caserma San Sebastiano. “Questo servizio è già stato sperimentato - ha dichiarato Savino - e negli ultimi due interventi, attuati tra l’estate 2021 e i primi due mesi del 2022, sono stati asportati 720 kg di vestiti, scarpe, zaini, sacchi a pelo e buste di plastica. Anche alla luce dell’instabilità dei territori ad est dell’Europa, è il caso di dargli continuità e di rafforzarlo”. Inoltre, continua Savino, “vogliamo affidare l’incarico a una cooperativa sociale di tipo B per promuovere e generare opportunità di lavoro per persone svantaggiate”. In totale il servizio dovrà mantenere puliti circa 800 ettari di territorio, dal confine di Lipica a Grozzana e da bosco Bazzoni sino al campo golf di Padriciano. Il Comune ha messo a bilancio fondi per 150.000 euro per questo servizio, intendendo presentare domanda di concessione di un contributo regionale per concorrere all’abbattimento dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali, chiedendo anche la collaborazione di AcegasApsAmga per la fornitura di un apposito cassone coperto da collocare all’interno della caserma San Sebastiano.