Pulizia dei fondali a Barcola, ripescati oltre centocinquanta pneumatici

TRIESTE - Una due giorni impegnativa e ricca di soprese quella svoltasi a Barcola, ieri 25 e oggi 26 maggio, all'insegna della pulizia dei fondali davanti al porticciolo Cedas e nei pressi dell'ultimo Topolino. "Ieri e oggi in quell'area è venuta alla luce una discarica di pneumatici, ben 154" ha spiegato Adriano Toffoli di L'Altritalia Ambiente: "La mareggiata di novembre scorso ha spostato tutta la sabbia che li ricopriva. Ci sono volute circa ventisei immersioni per riuscire a preparare, raggrupare e, infine, portare fuori dall'acqua la massa di pneumatici". L'intervento è stato effettuato da un gruppo di lavoro, coordinato L'Altritalia Ambiente e da Toffoli, composto da una trentina di persone, con i subacquei del circolo pescasportivo "A. Ghisleri" e del Sub Sea, con il supporto, alla bisogna, del corpo pompieri volontari e con il supporto tecnico di Bignami Sub. Oltre agli oltre centocinquanta pneumatici sono stati raccolti anche numerosi sacchi di rifiuti vari. "Per l'asporto - sempre Toffoli - abbiamo potuto contare sulla collaborazione del Comune di Trieste attraverso l'intervento di AcegasApsAmga che si è occupata dello smaltimento. Bello ricordare che tutti questi pneumatici saranno riciclati". Sono state effettuate anche riprese dell'intervento di pulizia da un sub professionista croato che verranno trasmesse dalla tv croata al fine di dare notorietà all'intervento di pulizia e per diffondere questa buona prassi.

Nota dolente: "Abbiamo controllato i dati dei pneumatici - ha raccontato Toffoli - ed eravamo convinti che si trattasse di prodotti degli anni '70 e '80, molti dei quali erano parabordi finiti in mare. Purtroppo abbiamo trovato anche dei pneumatici del 1998 e del 2001, quindi abbastanze recenti: un'amara sorpresa che, con la sensibilità degli ultimi anni, trovo davvero intollerabile".