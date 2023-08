Punta da un'ape a Muggia, 46enne soccorsa con inizio anafilassi e trasportata a Cattinara

MUGGIA - Una tranquilla giornata sul lungomare Venezia a Muggia si è trasformata in un incubo per una 46enne che, dopo essere stata punta da un'ape, ha manifestato segni di una grave reazione allergica. E' successo intorno alle 15 di oggi, 19 agosto. Senza perdere tempo, la donna si è immediatamente diretta alla postazione del 118, quando l'ambulanza era ferma in sede. L'infermiere del 118, che ha riconosciuto l'inizio di anafilassi, ha subito soccorso la 46enne e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.