Viene punto da una vespa mentre guida, sviene e si schianta contro un albero: 55enne all'ospedale

Un uomo di 55 anni, a causa di un malore, ha perso il controllo del furgoncino ed è finito contro un albero. E' successo intorno alle 17:30 in via Marchesetti, all'altezza di via Zampieri. Sul posto automedica, ambulanza e i Vigili del Fuoco di Trieste.

La dinamica

Il 55enne, alla guida del suo furgoncio di lavoro, viene punto da una vespa. Sapendo di essere allergico, decide di accelerare per tornare a casa ed assumere i farmaci. Purtroppo ad un certo punto sviene e, non controllando più la vettura, si schianta contro un albero.

I soccorsi

L'uomo è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 ed in seguito portato all'ospedale. Fortunatamente, grazie alla cintura e all'airbag, non ha riportato lesioni gravi.