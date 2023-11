Poco ambientalista, cara e violenta: perché Trieste precipita nella qualità della vita

TRIESTE - Le classifiche relative alla qualità della vita, siano esse quelle di Italia Oggi o de Il Sole 24Ore, si fanno incrociando i dati delle rispettive categorie. Il capoluogo regionale del Friuli Venezia si trova così a precipitare dal nono posto del 2022 al trentesimo per il 2023. Una picchiata che fa scivolare il "momento magico" della città, per usare metafore calcistiche, da posizioni europee a campionati minori. Non piacerà a chi pensa solo alla crescita esponenziale del turismo e degli affari, ma le classifiche sono fatte di numeri e, in quanto tali, vanno analizzati con precisione. Abbiamo letto con attenzione i dati e, se da un lato non tutte le categorie fanno rizzare i capelli, altre sono lo specchio di una città dove la sicurezza sociale, il settore delle imprese e l'ambiente mostrano dati che dovrebbero imporre alle istituzioni una seria e profonda riflessione.

Se la sicurezza boccia la città

Il dato totalmente negativo proviene dalla categoria "reati e sicurezza". L'oasi felice di un tempo è definitivamente tramontata, con buona pace dell'immagine della città. In classifica generale siamo dietro solo a Milano e Rimini, ovvero in 105esima posizione. Ma andiamo nel dettaglio. Siamo primi (ovvero ultimi) per reati contro la persona, tentati omicidi ogni 100 mila abitanti, violenze sessuali e reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. Non va meglio per le lesioni dolose e le percosse, dove siamo penultimi. Mettendo il naso poi nei dati relativi al traffico di droga, si scopre che Trieste è 104esima. Alla criminalità locale non piacciono più di tanto scippi e borseggi, mentre siamo al flop (nel senso di basse posizioni in classifiche) per quanto riguarda le truffe e le frodi informatiche.

Altri reati e problemi culturali

Qualcuno dirà che si denuncia molto, in città, ma è altrettanto vero che gli episodi nascono da presunti reati e interventi delle forze dell'ordine. Quindi forse tutto ciò dovrebbe suonare come un campanello d'allarme. Un po' come quando si vuole analizzare il dato delle violenze sessuali tirando in ballo il numero delle denunce. Per chiudere il dato sulla sicurezza, ecco che Trieste è 73esima per reati contro il patrimonio, 86esima per omicidi volontari, "solo" 16esima per omicidi colposi, mentre per i sequestri di persona siamo 84esimi. Più o meno lo stesso dato poi per i suicidi (argomento che non piace a nessuno, ma che prima o poi questa città dovrà affrontare seriamente), come pure i reati sessuali contro i minori, dove la città si piazza al 94esimo posto.

Città per ricchi

Un altro dato che fa scendere la posizione di Trieste in classifica è quello relativo all'ambiente, dove siamo 68esimi. In particolare spiccano l'84esimo e il 97esimo posto per veicoli circolanti sul territorio provinciale (il primo è dato locale, il secondo riferito a tutta la superficie dei capoluoghi). Anche il superamento del limite orario del biossido di azoto ci vede soccombere, con un 78esimo posto non particolarmente felice. Ai triestini piace ancora la benzina, tanto che per numero di veicoli elettrici siamo 89esimi. Novantatreesimi poi per la raccolta differenziata, ma questo è un dato che non rappresenta una novità. Infine emerge un dato che dà la dimensione di quanto la città sia soggetta a forze economiche difficilmente controllabili: sulla variazione dei prezzi al consumo, Trieste passa dal 65esimo posto del 2022 al decimo posto, con una variazione di oltre il 10 per cento. In effetti, verrebbe da dire, nella classifica della ricchezza la città è seconda solo a Milano.