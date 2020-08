Lubiana introdurrà la quarantena obbligatoria per gli sloveni che rientrano dalla Croazia

Il governo sloveno introdurrà da questo fine settimana la quarantena per tutti i turisti sloveni di ritorno dalla Croazia. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale del governo sloveno per il Covid-19 Jelko Kacin e la notizia è stata riportata dal Primorski. Il governo della Slovenia ha dichiarato che la decisione verrà presa giovedì sera e che c'è l'intenzione di permettere a tutti i cittadini sloveni di far ritorno a casa in tempo. Ad ogni modo, il modus operandi verrà presentato questo weekend. Secondo i dati croati, sono circa 160.000 gli sloveni che si trovano in vacanza in Croazia. Non è ancora chiaro se la quarantena verrà estesa a tutti coloro che provengono dalla Croazia, senza eccezioni.

