Quarta dose: oltre 2000 prenotazioni in una mattinata

Oltre 2000 prenotazioni nella mattinata di oggi, 15 luglio, per la quarta dose del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che specifica come "i dati registrati alle 12 evidenziano altre 2.129 prenotazioni per la somministrazione della quarta dose di vaccino per il Covid-19, alle quali si aggiungono ulteriori 608 prenotazioni per una delle altre tre dosi previste, per un totale di 2.737 appuntamenti fissati".

"Entrando nel dettaglio delle fasce d'età - specifica Riccardi -, la maggior parte delle prenotazioni riguarda cittadini tra i 70 e 79 anni d'età, ovvero 1.370, tra 60 e 69 anni (756) e over 80 (512). Un andamento che conferma come l'apertura alla vaccinazione per le persone tra 60 e 79 anni stia generando un aumento delle prenotazioni anche tra gli over 80 e tra i cittadini che non hanno ancora ricevuto la terza dose".

Il vicegovernatore ha quindi spiegato che "anche nei prossimi giorni proseguirà un attento monitoraggio dell'afflusso delle prenotazioni, che servirà per calibrare l'offerta dei centri vaccinali organizzati sul territorio del Friuli Venezia Giulia"