Da Vivaldi a Rota: sul palco del Miela arriva il Quartetto di chitarra croato

Sono quattro virtuosi della chitarra, con importanti esperienze e premi alle spalle. Nel 2016 si sono uniti, fondando il Quartetto di chitarra croato (Hrvatski guitarski qvartet / Croatian Guitar Quartet), che oggi è il principale ensemble di chitarra classica in attività in Croazia. I maestri Zoran Duki? , Petrit Çeku, Maroje Br?i? e Tvrtko Sari? saranno protagonisti, per la prima volta a Trieste, di un concerto in programma venerdì 2 dicembre alle 20.30 al Teatro Miela.



L’iniziativa, promossa dalla Comunità Croata di Trieste – Hrvatska zajednica u Trstu, e realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, consentirà al pubblico triestino di ascoltare dal vivo questo quartetto che in pochi anni di attività - ha tenuto il primo concerto congiunto nel 2016 e ha iniziato a esibirsi sotto il nome di Croatian Guitar Quartet nel 2020 - ha già inanellato tournée in Croazia, Slovenia e Repubblica Ceca in numerosi concerti con i Solisti di Zagabria e l'Orchestra da Camera Vara?din, eseguendo un programma che include un'ampia gamma di stili, con un'enfasi particolare sul repertorio e sulle nuove opere di compositori croati.

Il programma della serata

Il programma della serata partirà da Luigi Boccherini (Fandango, G. 448), quindi sarà la volta di Antonio Vivaldi, con Largo dal concerto per violino, RV 297 (Inverno), Astor Piazzolla, con Invierno Porteño, Miroslav Mileti?, con la Suite du bourdon (Prélude, Aria, Alla Gavotte, Dialogue, Finale), Gordan Tudor con Bašamar. E ancora Sergej Prokofjev, con Due movimenti dalla Suite “Romeo e Giulietta”, op. 75, Zoran Jurani? con Bagatelle za ku?nu upotrebu (Mosso, Allegretto - Omaggio a Nino Rota, Andante molto comodo, Vivace) e Astor Piazzolla, con Concerto para Quinteto.

Il Quartetto di chitarra croato

Il Quartetto di chitarra croato, che ha ricevuto il premio Orlando per il concerto ai Giochi estivi di Dubrovnik nel 2017, ha alle spalle già due album registrati in studio. Il primo, “Guitarrismo” (2020), ha ricevuto 2 nominations al Premio Porin (il principale riconoscimento dell’associazione discografica croata). Il secondo, registrato nel 2021, s’intitola “Bagatelle za ku?nu upotrebu” (Bagatelle per uso domestico) ed è dedicato esclusivamente all’interpretazione di brani di autori croati. Si tratta di brani, tra cui alcuni scritti appositamente per il quartetto, di Zoran Jurani?, An?elko Klobu?ar, Miroslav Mileti?, Viktorija ?op e Gordan Tudor. L’ingresso al concerto è gratuito: sarà possibile prenotare i propri posti direttamente presso il teatro.