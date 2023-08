Lavoro "nero" e irregolarità in quattro autolavaggi: attività sospesa e multe per 20mila euro

TRIESTE - Un lavoratore in nero e diverse irregolarità, che riguardano quattro imprese di autolavaggio a Trieste. I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro, con la collaborazione dei militari del comando provinciale di Trieste, hanno intensificato i controlli alle società operanti nel settore degli autolavaggi e dei servizi e hanno trovato violazioni della legge che hanno portato a sanzioni amministrative per complessivi 20mila euro. Nelle imprese risultavano occupati 20 lavoratori, in particolare è stato accertato che in un caso era stato impiegato un lavoratore “in nero” dei cinque presenti, motivo per cui è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In un caso invece, è stata contestata al datore di lavoro la mancata formazione sulla sicurezza dei cinque dipendenti. Sanzionato, inoltre, un datore di lavoro di un’impresa di servizi al quale è stata contestata la violazione della normativa inerente il riposo di 40 dipendenti.