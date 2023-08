Quattro denunce per detenzione di droga in luglio: il report della Polizia locale

TRIESTE - Sono 30 le sanzioni e nove le denunce riportate nella relazione dei Nis della polizia locale nel mese di luglio. Tra le denunce, quattro per detenzione di droga, mentre per le altre si tratta di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento seguito da incendio, inottemperanza all'ordine di esibizione di identificazione per stranieri, invasione di terreni o fabbricati, porto d'armi abusivo. Per quanto riguarda le denunce, sono 17 quelle relative al regolamento di polizia urbana, di cui 13 per mendicità, principalmente nelle vie del centro. In un caso, una persona è stata sanzionata per nudità (una persona a torso nudo) in via Battisti, altre per bivacco e, in un caso, un parcheggiatore abusivo in piazzale Straulino (con allontanamento). Completano il quadro sanzioni per ubriachezza (sette), sanzioni per vendita ambulante abusiva o in area interdetta e altro.