Quattro incendi tra Duino e il Lisert: sul posto i Vigili del fuoco (VIDEO)

Quattro incendi si sono originati questa mattina tra Duino e il Lisert. Come si può vedere dal video inviato da una nostra lettrice (girato in prossimità della società velica Tavoloni di Monfalcone), la colonna di fumo è ampia e densa, e il rogo sembrerebbe in rapida espansione. Sul posto i Vigili del fuoco e il gruppo AiB P.C. Duino Aurisina con alcuni volontari. Notizia in aggiornamento.

Il video di Damjan Nacini: