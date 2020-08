Salute: riconfermati quattro medici in Asugi per emergenza Covid 19

L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha integrato la manovra del personale con il mantenimento in essere degli incarichi per quattro medici, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19. In una situazione in continua evoluzione che impone azioni rapide e mirate, anche attraverso il reclutamento di personale, queste ulteriori conferme aiuteranno a garantire la continuità terapeutico - assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari essenziali, in particolare nel settore della prevenzione ed in quello diagnostico, che stanno registrando una perdurante e in alcuni casi crescente attività connessa alla situazione pandemica.

