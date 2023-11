"Quattro ristoranti" torna in Fvg: si registra a Gorizia

GORIZIA - Alessandro Borghese e il suo programma "4 Ristornati" tornano in Friuli Venezia Giulia. L'ultima volta, in ordine di tempo, avevano registrato a Udine alla ricerca del miglior ristorante in una dimora storica a "Udine e dintorni". La puntata è stata trasmessa su Sky Uno lo scorso 15 gennaio 2023. Questa volta lo chef televisivo ha scelto di andare alla scoperta dei migliori ristoranti della zona di Gorizia. I riflettori si sono accesi oggi, lunedì 6 novembre, nel capoluogo goriziano grazie anche al supporto di PromoTurismoFVG. Si tratta della sesta puntata dedicata alla nostra regione e alle sue peculiarità culinarie: Prima di Udine, c'erano state le puntate dedicate a Trieste, nelle zone vinicole del Collio e dei Colli Orientali, in Carnia e a Grado. La produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia di anno in anno è diventata un programma cult della televisione italiana. Il vincitore della tappa goriziana sarà rivelato nell'episodio che andrà in onda prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su Now.