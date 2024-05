Criminalità minorile, per il questore "la città è cambiata ma c'è massima attenzione"

TRIESTE - Gli ultimi fatti di cronaca triestina hanno fatto emergere una realtà sconosciuta, legata alla criminalità minorile, non solo di origine straniera, sempre più violenta e coercitiva, che cerca di farsi strada attraverso l'uso di armi cosiddette non convenzionali, come martelli, spray urticanti e coltelli da cucina. Abbiamo chiesto al questore di Trieste, Pietro Ostuni - a margine dell'evento “Attori della Legalità” un format con polizia stradale, postale, scientifica e ferroviaria, ideato per i ragazzi che ha coinvolto 600 studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori - di fare il punto sulla problematica che sta assumendo contorni sempre più affastellati: "Relativamente a quanto sta accadendo in città negli ultimi tempi stiamo prestando la massima attenzione. Sta di fatto che certamente la città è cambiata negli anni per la presenza di tanti nuovi arrivi, tanto che il prefetto, che sta facendo un lavoro eccellente, ha istituito un tavolo sul disagio giovanile che ha già visto una prima riunione. Tutto quello che accade lo analizziamo attentamente. Relativamente agli strumenti di offesa utilizzati "molto spesso si parla di utilizzo di coltelli, la gran parte dei quali sono utensili da cucina. Il martello, oggetto di uno degli ultimi episodi in ordine di tempo, è qualcosa che si può acquistare facilmente in un qualsiasi ferramenta. Stesso discorso vale per lo spray al peperoncino, anch'esso in libera vendita. Sulla questione noi facciamo la nostra parte, anche molto bene, anche perchè i fatti che stanno accadendo in città poi alla fine li risolviamo tutti". E infatti, anche se non confermato dal questore, pare che gli autori degli episodi criminosi svoltisi negli ultimi giorni in città, siano stati tutti rintracciati e che, a breve, verranno resi noti. Infine Ostuni, riallacciandosi all'incontro di questa mattina al teatro Rossetti ha sottolineato che "eventi come quello di questa mattina che vede la partecipazione di 600 studenti, servono a spiegare cosa è la legalità, cosa sono le regole, che si può stare bene insieme senza violenza. E' giusto quindi che i ragazzi vengano coinvolti da noi in questi incontri".