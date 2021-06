Polizia, il Questore: "Sarà potenziato il Commissariato di Opicina"

Rispondendo alle richieste del circolo Pd dell'Altopiano Est, il Questore Irene Tittoni manifesta l'impegno ad incrementare l'organico del Commissariato in questione dopo il trasferimento di alcuni settori dell’Ufficio Immigrazione a Opicina in seguito ai lavori di ristrutturazione nella Questura in via del teatro romano

Un potenziamento dell'organico al Commissariato di Opicina: questo l'impegno del questore Irene Tittoni nel rispondere alle richieste del Circolo Pd dell’Altipiano Est, che in una nota stampa chiedevano appunto di "adeguare la struttura e le forze presenti al Commissariato dopo il trasferimento, proprio a Opicina, di alcuni settori dell’Ufficio Immigrazione, in seguito ai lavori di ristrutturazione dell’ingresso della Questura in via del teatro romano".

La nota del Questore

La prossima sede dell’ufficio immigrazione, spiega Tittoni in una nota ufficiale, "è stata individuata in un’area nel plesso del comprensorio polifunzionale Luigi Vitulli, attraverso un cospicuo finanziamento regionale", e precisa che "è previsto che la terza e la quarta sezione dell’ufficio immigrazione permangano presso il commissariato villa Opicina; prima di rendere operativa l’attività dell’ufficio in argomento sono stati effettuati dei lavori presso il plesso dell’altopiano, al fine di garantire adeguata accoglienza ai migranti richiedenti asilo, in particolare con la predisposizione di una sala d’attesa e la collocazione di un macchinario per il foto segnalamento del migrante previsto in questi casi".

"Inoltre - aggiunge il Questore - è stato rafforzato il servizio di vigilanza alla struttura, specie nel turno mattutino, mentre in ufficio immigrazione ha beneficiato di recente dell’assegnazione di 10 operatori interinali per la gestione delle pratiche dei richiedenti asilo, impiegabili anche per la procedura di foto segnalamento, usualmente riservata agli operatori della polizia scientifica. Confidando di aver risposto ai quesiti posti, rappresento infine che è intenzione della scrivente procedere a breve ad un potenziamento dell’organico del commissariato villa Opicina, al fine di renderlo più funzionale alle esigenze di sicurezza della zona di competenza, anche attraverso adeguamenti logistici già previsti, quali l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinari dei locali adibiti ad ufficio".