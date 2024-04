Degrado: la questura aumenta i controlli, oltre 190 identificati

TRIESTE - Sono state 193 le persone controllate dalla polizia nella sola giornata del 23 aprile, nell'ambito dell’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio ad 'Alto impatto', che nasce dalla "necessità di monitorare le aree urbane connotate da particolari condizioni di degrado urbanistico e sociale", come spiega una nota della polizia. Aree in cui, nelle scorse settimane, si sono verificati reati e condotte illegali di vario genere, come le zone di piazza Goldoni, piazza Perugino, piazza Garibaldi, piazza Oberdan, viale XX Settembre, rione Valmaura, Borgo San Sergio, Opicina e la zona dell’Ospedale Maggiore. Tra le persone controllate, 62 sono stranieri, e le verifiche hanno inoltre riguardato 34 veicoli e 12 esercizi pubblici. Nessuna sanzione o denuncia al termine dell'operazione che, spiega la questura, ha l'obbiettivo di prevenire condotte illegali, come il consumo di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcolici e la vandalizzazione degli spazi pubblici. L'attività è stata eseguita dal personale della questura con il rinforzo di equipaggi del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Padova, di personale della guardia di finanza e della polizia locale, sotto la direzione del commissario della polizia Remo Margiotta.