Gli rubano il borsello dentro al locale, lo sfogo degenera: denunciato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un cittadino italiano, nato a Molfetta (Bari) nel 1991. La Volante è intervenuta in piazza Perugino per la segnalazione di una persona in stato di agitazione, che aveva danneggiato cassonetti e arredi esterni di un locale. Nella nottata l’uomo aveva subito il furto del borsello all’interno e vi si era recato per reclamare. Ma la sua protesta è degenerata Accompagnato in Questura, dopo gli atti rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.