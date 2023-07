La questura schiera tre nuovi funzionari: ecco Ortolan, Casati e Ferrario

TRIESTE - La questura di Trieste ha tre nuovi funzionari. Si tratta del vice questore Massimiliano Ortolan e dei commissari Barbara Casati e Andrea Ferrario. Ortolan è il nome di "peso" che la questura giuliana schiererà in campo e che, secondo prime indiscrezioni potrebbe andare a dirigere l'ufficio immigrazione. L'incarico per l'ex capo della Mobile di Udine verrà assegnato a brevissimo, mentre per gli altri due funzionari dovranno attendere un periodo applicativo di dieci mesi. A lasciare la questura di Trieste sarà la dottoressa Martina Cannella, attualmente dirigente dell'immigrazione e destinata a Milano, come pure il dottor Giovanni De Sanctis (funzionario della Digos) e della dottoressa Annagrazia Morea, in forza presso il Commissariato di San Sabba.