Capire il fenomeno dell'immigrazione da vicino, stage in questura per tre studenti friulani

Tre studenti del liceo scientifico statale Nicolò Copernico di Udine hanno iniziato in Questura uno stage nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”. Per una settimana Nadia, Sofia ed Alex, nel rispetto della normativa antipandemica, si rapporteranno con il personale dell’Ufficio Immigrazione, entrando in contatto con le complesse e importanti pratiche inerenti i permessi di soggiorno. Questa mattina il Questore Irene Tittoni li ha cordialmente salutati e ha sottolineato l’importanza di questi momenti di formazione, che serviranno loro in vista delle scelte che tra qualche mese dovranno effettuare dopo la maturità, ma che sono utili anche a un’amministrazione come la “Polizia di Stato, solida e vicina alla cittadinanza”.