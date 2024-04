Baby gang picchia e minaccia un 15enne con un coltello alla gola

TRIESTE - Picchiato e minacciato con un coltello alla gola da una baby gang: è successo a un quindicenne in piazza Goldoni lo scorso lunedì. Come riportato oggi dal Piccolo, la tentata rapina è avvenuta in pieno giorno, intorno alle quattro del pomeriggio, e i genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri di via dell'Istria. Secondo quanto dichiarato dal giovane, un gruppo di coetanei lo ha avvicinato all'interno del Mc Donald's, per poi seguirlo fino alla fermata della linea 15, dove lo hanno aggredito. Uno di loro gli avrebbe poi puntato un coltello alla gola, intimandogli di tirare fuori il portafoglio. Gli aggressori sono poi fuggiti facendo perdere le tracce. Secondo quanto dichiarato dal quotidiano locale, le indagini sarebbero concentrate su una banda di minori di origina magrebina, che gravita nella zona.