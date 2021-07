Bandelli schiera le quote rosa, ecco le prime cinque candidate di Futura

Futura schiera le quote rosa e punta a renderle maggioranza all'interno del partito. La realtà politica guidata da Franco Bandelli questa mattina ha presentato le prime cinque candidate al consiglio comunale. Si tratta di Anna Rina Rusconi (guida turistica e psicologa), Francesca Borgheggiano (psicologa), Sabrina Iogna Prat (nel settore dell'associazionismo), Anna Maria Fraschetti (curriculum legato agli studi in Giurisprudenza) e Samantha Fernandelli (responsabile della cucina di un asilo privato). "E' un onore - ha detto Bandelli - presentare le nostre donne assieme alle proposte di Futura. Siamo un movimento propositivo, muoviamo critiche costruttive per la città".

Dagli itinerari turistici che mancano alla necessità di ridare valore alle relazioni tra le persone, fino al "coraggio, lo spirito e la concretezza", le bandelliane, secondo quanto riferito dai vertici del movimento, dovrebbero rappresentare la maggioranza delle candidature proposte. La legge dice che almeno il 30 per cento dei candidati all'interno di una lista deve essere composto da donne. In questo caso, Futura potrebbe andare ben oltre. A conclusione della presentazione, Roberto De Gioia ha sottolineato la proposta di ridare centralità alla "funzione culturale del Salone degli Incanti, dove dovrebbe esserci spazio anche per una piccola pescheria. Oggi i pescatori sono divisi tra la Sacchetta e molo Venezia, in porto vecchio dove non hanno nessuna struttura. Questo luogo va fatto tornare all'antico splendore di un tempo, magari aggiungendoci un luogo - come ricordato anche dalla Fernandelli - dove poter consumare i prodotti tipici locali, sia per i triestini che per i turisti".