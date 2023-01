Devoluti in beneficenza i premi vinti dai gruppi di lavoro RAC FVG e STE FVG

In data 15 ottobre 2022, in occasione del congresso nazionale IRC (Italian Resuscitation Council), gli elaborati scientifici, a carattere di ricerca, presentati dai gruppi di lavoro regionali STE FVG (Studio Traumi Elisoccorso del Friuli Venezia Giulia) e RAC FVG (Registro Arresti Cardiaci del Friuli Venezia Giulia), sono stati riconosciuti rispettivamente con il primo e secondo premio corrisposti in denaro.

I promotori e coordinatori degli studi hanno deciso di devolvere in beneficenza l’intera somma, aggiungendo anche la quota vinta l’anno scorso dal gruppo RAC FVG. Le associazioni che beneficeranno della donazione, hanno la mission di supportare i bambini e ragazzi oncologici e le loro famiglie garantendo le cure a domicilio, il benessere psicofisico, la “normalità” in una situazione inaspettata che stravolge improvvisamente la vita.

Gli assegni, dell’ammontare di 500€ cadauno, verranno consegnati in data 03/02/2023 alle ore 18.30, presso la casa di Joy a Udine a:

• #IoTifoSveva, con sede a Trieste;

• La Casa di Joy, con sede a Udine;

• Le Petit Pòrt, con sede a Pordenone.